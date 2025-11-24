O Inter comandou o 1° tempo no Beira-Rio, mas empilhou gols perdidos, sofreu com as substituições certeiras de Juan Pablo Vojvoda e empatou por 1 a 1 com o Santos, em duelo que embolou de vez a briga contra o rebaixamento do Brasileirão. Alan Patrick iniciou a contagem, mas Barreal entrou e decidiu na etapa final.

O resultado deixou os gaúchos com 41 pontos e ainda na 15ª posição da tabela. O Vitória venceu na rodada e aparece logo atrás, com 39 pontos.

O Santos, por outro lado, não conseguiu deixar o Z4. O Peixe alcançou 38 pontos, no 17º lugar, antes da antepenúltima rodada do torneio nacional.