Após longo esforço nas últimas semanas, Léo Ortiz estará com a delegação do Flamengo em Lima. O zagueiro vive os últimos dias de recuperação para tentar começar a final da Libertadores, contra o Palmeiras, no time titular.

Léo Ortiz treinou com o grupo sem maiores restrições nesta segunda-feira (24). Ele está na fase final dos cuidados junto ao departamento médico.

Mesmo assim, o Flamengo optou por preservá-lo no jogo contra o Atlético-MG. Filipe Luís disse, em coletiva, que queria dar minutos a Ortiz antes da final da Libertadores, mas não foi possível.