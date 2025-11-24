A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (24) uma reformulação nas competições de futebol feminino do país, com aumento no número de clubes participantes e de partidas das três divisões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil a partir de 2026.

Segundo Samir Xaud, presidente da CBF, as alterações visam estimular o crescimento do futebol praticado pelas mulheres no Brasil.

"Assim como fizemos no futebol masculino, passamos os últimos meses analisando e estudando oportunidades de melhorar o calendário e o fomento do futebol feminino. Ouvimos especialistas, federações, clubes, jogadoras e chegamos ao modelo que atende a demandas importantes, colocando o futebol feminino brasileiro onde merece estar", afirmou o dirigente durante a apresentação do novo calendário na sede da CBF, no Rio de Janeiro.