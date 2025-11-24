O Mirassol mostrou mais uma vez quem manda no José Maria de Campos Maia, venceu o Ceará com autoridade por 3 a 0 e ficou bem perto de garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O resultado foi válido pela 35ª rodada do Brasileirão e manteve os paulistas invictos em casa no torneio.

Negueba, Reinaldo e Alesson marcaram para a equipe de Rafael Guanaes, que chegou aos 63 pontos na 4ª posição. O time do interior está atrás apenas de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo.

O Ceará, por outro lado, estacionou nos 42 pontos e ainda corre risco de rebaixamento. O elenco comandado por Léo Condé ocupa o 14º lugar e pode ser ultrapassado pelo Inter, que joga contra o Santos nesta noite.