Isaac Johnson, 31, lutador de MMA americano, morreu durante um evento de luta em Chicago na madrugada do último sábado (24).

O lutador foi socorrido após ter um colapso no ringue. Ele foi levado de ambulância até o Loyola University Medical Center, de acordo com a imprensa local, mas não resistiu.

Na noite em que morreu, Johnson encarou Corey Newell na categoria peso-pesado contra. O duelo foi promovido como uma luta de boxe tailandês.