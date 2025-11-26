Fundada pelo casal Persio e Rita Alexandr, a Pusco — marca brasileira com 18 lojas — chegou a Campinas há três anos e rapidamente conquistou o público feminino com peças de caimento impecável e versatilidade. A história da marca começou há mais de 20 anos, quando Persio, então dono de uma confecção, conheceu Rita, estilista. Da parceria profissional nasceu a primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Hoje, as criações de Rita se destacam pela alfaiataria, vestidos, jeans e acessórios produzidos em fábricas brasileiras selecionadas. Em Campinas, o foco está em roupas elegantes e confortáveis que transitam do casual ao sofisticado. A loja também integra o e-commerce, permitindo compras online com envio direto da unidade mais próxima. Com expansão planejada no interior paulista, o casal segue apostando em qualidade, atendimento e crescimento sustentável — valores que consolidaram a Pusco no mercado nacional.