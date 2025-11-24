A Polícia Civil informou que o surto que levou um homem de 32 anos a manter os dois filhos reféns em Campinas (SP), no sábado (22), começou logo após ele ver mensagens de conteúdo sexual no celular da esposa. Segundo o boletim de ocorrência, essa descoberta desencadeou a crise emocional que culminou no isolamento dentro do apartamento e nas ameaças feitas às crianças.
De acordo com o relato da mãe, o homem ordenou que ela deixasse o imóvel após confrontá-la pelas mensagens. Em seguida, trancou-se com os filhos e impediu que eles saíssem, mesmo após a chegada de equipes da Polícia Militar. Durante a negociação, o suspeito disse que atiraria nas crianças caso os policiais forçassem a entrada, afirmando que morreria junto em eventual troca de tiros.
Apesar das ameaças, o homem deixou claro que os filhos estavam bem, e as próprias crianças responderam aos chamados da PM. A liberação só ocorreu após ele exigir a presença de sua advogada, que foi até o local e ajudou a convencer o suspeito a entregar as duas vítimas em segurança.
A ocorrência terminou sem feridos. Considerado “emocionalmente perturbado”, o homem foi encaminhado para atendimento psiquiátrico e liberado após avaliação. Como as crianças afirmaram que queriam permanecer com o pai e a mãe não quis representar criminalmente, o delegado não enquadrou o caso como sequestro ou cárcere privado. Ele responderá apenas por posse ilegal de arma, mediante fiança de R$ 1.800.
*Com informações são do Metrópoles