A Polícia Civil informou que o surto que levou um homem de 32 anos a manter os dois filhos reféns em Campinas (SP), no sábado (22), começou logo após ele ver mensagens de conteúdo sexual no celular da esposa. Segundo o boletim de ocorrência, essa descoberta desencadeou a crise emocional que culminou no isolamento dentro do apartamento e nas ameaças feitas às crianças.

De acordo com o relato da mãe, o homem ordenou que ela deixasse o imóvel após confrontá-la pelas mensagens. Em seguida, trancou-se com os filhos e impediu que eles saíssem, mesmo após a chegada de equipes da Polícia Militar. Durante a negociação, o suspeito disse que atiraria nas crianças caso os policiais forçassem a entrada, afirmando que morreria junto em eventual troca de tiros.