Um homem que havia se trancado com os dois filhos pequenos, de 2 e 4 anos, dentro de um apartamento em um condomínio de Campinas, liberou as crianças após a chegada de sua advogada. O episódio ocorreu durante todo o sábado, 22, no Residencial Novo Capivari. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo testemunhas, a rendição ocorreu por volta das 22h, após a atuação do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais). De acordo com a equipe, o homem apresentava forte instabilidade emocional.
Depois de se entregar, ele foi levado pelo Samu ao Hospital Mário Gatti, onde recebeu atendimento psiquiátrico. Em seguida, deixou a unidade após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.800.
A ocorrência teve início por volta das 15h30, quando o homem se isolou no apartamento com as crianças, deixando a companheira do lado de fora após uma discussão. A Polícia Militar foi acionada pouco depois das 16h e a liberação dos filhos ocorreu gradualmente a partir das 18h30.
O boletim de ocorrência informa que o homem concordou em liberar as crianças somente após ouvir a voz de sua advogada. Os pequenos não apresentavam sinais de agressão e não demonstravam resistência em permanecer com o pai. A menina de 4 anos foi liberada primeiro, seguida do menino de 2 anos.
Durante a intervenção policial, diversos moradores foram impedidos de entrar no prédio por questões de segurança e permaneceram do lado de fora acompanhando a situação.
Segundo relatos, o casal nunca havia demonstrado comportamentos agressivos ou episódios de violência antes do ocorrido. Moradores descrevem ambos como tranquilos e integrados à vizinhança, com boa convivência e constante interação com as crianças.
O caso foi registrado como violência doméstica no 2º Distrito Policial de Campinas.