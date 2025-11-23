Um homem que havia se trancado com os dois filhos pequenos, de 2 e 4 anos, dentro de um apartamento em um condomínio de Campinas, liberou as crianças após a chegada de sua advogada. O episódio ocorreu durante todo o sábado, 22, no Residencial Novo Capivari. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, a rendição ocorreu por volta das 22h, após a atuação do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais). De acordo com a equipe, o homem apresentava forte instabilidade emocional.

Depois de se entregar, ele foi levado pelo Samu ao Hospital Mário Gatti, onde recebeu atendimento psiquiátrico. Em seguida, deixou a unidade após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.800.