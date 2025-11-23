23 de novembro de 2025
SUSTO

Homem se rende após trancar filhos em apartamento em Campinas

Por | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas
Caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas

Um homem que havia se trancado com os dois filhos pequenos, de 2 e 4 anos, dentro de um apartamento em um condomínio de Campinas, liberou as crianças após a chegada de sua advogada. O episódio ocorreu durante todo o sábado, 22, no Residencial Novo Capivari. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, a rendição ocorreu por volta das 22h, após a atuação do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais). De acordo com a equipe, o homem apresentava forte instabilidade emocional.

Depois de se entregar, ele foi levado pelo Samu ao Hospital Mário Gatti, onde recebeu atendimento psiquiátrico. Em seguida, deixou a unidade após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.800.

A ocorrência teve início por volta das 15h30, quando o homem se isolou no apartamento com as crianças, deixando a companheira do lado de fora após uma discussão. A Polícia Militar foi acionada pouco depois das 16h e a liberação dos filhos ocorreu gradualmente a partir das 18h30.

O boletim de ocorrência informa que o homem concordou em liberar as crianças somente após ouvir a voz de sua advogada. Os pequenos não apresentavam sinais de agressão e não demonstravam resistência em permanecer com o pai. A menina de 4 anos foi liberada primeiro, seguida do menino de 2 anos.

Durante a intervenção policial, diversos moradores foram impedidos de entrar no prédio por questões de segurança e permaneceram do lado de fora acompanhando a situação.

Segundo relatos, o casal nunca havia demonstrado comportamentos agressivos ou episódios de violência antes do ocorrido. Moradores descrevem ambos como tranquilos e integrados à vizinhança, com boa convivência e constante interação com as crianças.

O caso foi registrado como violência doméstica no 2º Distrito Policial de Campinas.

