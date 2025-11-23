23 de novembro de 2025
RIO DE JANEIRO

Homem morre ao cair de pico; corpo é resgatado de helicóptero

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Civitatis
Homem fez uma trilha e caiu de uma altura de mais de 30 metros após chegar ao topo do pico na manhã de ontem.

Um homem morreu ao cair do Pico do Tijuca Mirim, na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado (22).

Ele fez uma trilha e caiu de uma altura de mais de 30 metros após chegar ao topo do pico na manhã de ontem. A informação foi dada à administração do parque por pessoas que acompanhavam a vítima, que não teve identidade divulgada.

Um membro do grupo desceu e pediu ajuda a funcionários do parque, que acionaram o corpo de bombeiros. A chegada do socorro aconteceu por volta das 10h30, cerca de 40 minutos após a queda.

Corpo estava em uma área de mata fechada e foi retirado de helicóptero após quase sete horas de operação dos bombeiros. Segundo a administração do parque, o voo para retirada da vítima começou às 17h, após autorização da polícia.

Local de onde o homem caiu é uma área natural sem qualquer tipo de guarda corpo, informou a administração do parque. Em nota enviada ao UOL, o Parque Nacional da Tijuca explicou que no local da queda não há qualquer construção artificial. O parque também lamentou a morte.

Trilha tem sinalização que informa sobre riscos existentes aos frequentadores. Em nota, o Parque da Tijuca afirmou que os visitantes são responsáveis pela própria segurança, que devem se manter dentro de trilhas sinalizadas, usando calçados adequados e avaliando os riscos das atividades a serem feitas.

Caminho ficou fechado no sábado e voltou a abrir hoje. O caso é investigado pelo 19º DP do Rio de Janeiro.

