A família do professor aposentado Antonio Petraglia, de 70 anos, vive há um mês sem notícias do paradeiro dele. O idoso desapareceu em 12 de outubro, quando entrou sozinho na trilha do Pão de Açúcar, na Urca, Zona Sul do Rio. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros e grupos de voluntários tentam encontrá-lo.
Diagnosticado com Alzheimer leve, Petraglia costumava fazer caminhadas por orientação médica e era monitorado pela família com rastreador AirTag, que perdeu sinal pouco depois de ele iniciar a trilha. “O dispositivo falhou na região do Morro da Urca, o que dificultou tudo”, contou o filho Pedro Petraglia ao jornal O Dia.
As buscas oficiais duraram uma semana e incluíram drones, helicópteros, cães farejadores e mergulhadores. Mesmo assim, nenhum pertence foi encontrado. Montanhistas experientes da área também descartam que ele ainda esteja na mata. Voluntários agora concentram esforços em abrigos, hospitais e pontos de distribuição de comida no Centro do Rio e na Lapa, após possíveis avistamentos.
Antonio foi professor de engenharia eletrônica na UFRJ por 40 anos e é descrito pela família como comunicativo e de bom humor. “Estamos bem apreensivos. É difícil seguir a vida sem saber o que aconteceu”, desabafou o filho.