A família do professor aposentado Antonio Petraglia, de 70 anos, vive há um mês sem notícias do paradeiro dele. O idoso desapareceu em 12 de outubro, quando entrou sozinho na trilha do Pão de Açúcar, na Urca, Zona Sul do Rio. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros e grupos de voluntários tentam encontrá-lo.

Diagnosticado com Alzheimer leve, Petraglia costumava fazer caminhadas por orientação médica e era monitorado pela família com rastreador AirTag, que perdeu sinal pouco depois de ele iniciar a trilha. “O dispositivo falhou na região do Morro da Urca, o que dificultou tudo”, contou o filho Pedro Petraglia ao jornal O Dia.