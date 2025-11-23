Operação da PF (Polícia Federal) deflagrada neste domingo (23) cumpre mandado de busca e apreensão no Ceará para apurar suspeita de vazamento de conteúdos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025, que tem levado estudantes a pedir a anulação da prova.

A PF afirma que a investigação começou depois de o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação, "detectar a publicação de vídeo em plataforma digital contendo questões com similaridade substancial àquelas aplicadas na prova oficial".