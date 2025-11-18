O Enem 2025 teve três questões anuladas, informou nesta terça-feira (18) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A decisão foi tomada após relatos de que itens muito semelhantes aos aplicados foram divulgados antes da prova.

Em nota, o Inep afirmou que a equipe responsável “identificou relatos de antecipação de questões similares” e, com base nisso, optou pela anulação. Embora nenhuma pergunta tenha sido apresentada exatamente como na edição de 2025, foram observadas “similaridades pontuais entre os itens”. O órgão acionou a Polícia Federal para investigar possível quebra de sigilo ou ato de má-fé.