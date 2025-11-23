O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou neste sábado (22) com o chanceler alemão Friedrich Merz, em Joanesburgo, dias após o líder europeu declarar que sua comitiva ficou “feliz” ao deixar Belém, onde ocorreu a COP30. Segundo o Planalto, o comentário não entrou na pauta e não houve desculpas formais.

Apesar do desconforto causado pela fala de Merz, o encontro teve clima cordial. Lula e o chanceler acertaram ampliar cooperações comercial, social, cultural e tecnológica, além de confirmar uma viagem do presidente brasileiro a Hanover, em abril de 2026.