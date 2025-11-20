Depois da fala de Merz sobre a beleza alemã, o presidente Lula (PT) respondeu às críticas do premiê da Alemanha afirmando ele deveria ter "ido num boteco no Pará".

"O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou: 'ai eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora 'coma maniçoba'", disse o brasileiro na terça-feira (18).

Lula afirmou que o Pará "saiu do anonimato" com a realização da COP30. "Qualquer parte do mundo sabe hoje que existe o estado do Pará, que existe a cidade de Belém, que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo."