A carne louca é prato bom para ter na geladeira em fim de ano, quando o agito aumenta. Ela se conserva bem por até uma semana. Bateu fome, a qualquer hora, é salvação. Tradição na mesa brasileira, recebe esse nome curioso por conta de sua aparência que lembra algo desgrenhado, bagunçado, meio maluco. Popular e afetiva, porque costuma estar associada à descontração de refeições partilhadas a qualquer momento, é um clássico em festas e reuniões familiares, frequentemente servida em sanduíches. Embora sua origem exata seja incerta, especula-se que tenha influência da culinária dos imigrantes italianos, sendo uma variação da "carne lessa", cuja tradução em português é “carne cozida”. Não apenas cozida, mas desfiada e muito bem temperada.

A melhor peça para a execução do prato é o coxão mole, ainda que a maioria opte pelo lagarto. A primeira tem mais sabor, por conta de alguma gordura que a segunda não apresenta. O acém é outra possibilidade. A carne deve ser temperada de véspera e cozida em seus temperos até que fique supermacia para ser desfiada com dois garfos. O caldo coado é fundamental como base do molho, que varia de uns para outros mas deve ficar sempre intenso e perfumado.

O bom dessa receita é que ela pode ser adaptada, com eliminação ou acréscimo de ingredientes. O pimentão, por exemplo, que muitos organismos não toleram, pode ser retirado e substituído por tomates sem sementes, que também vão conferir cor ao prato. O agridoce e picante, apreciado por muitos, pode ser suavizado, se for o caso, com uso de menor quantidade de vinagre, molho inglês e pimenta dedo-de-moça.