O primeiro restaurante brasileiro inspirado no programa MasterChef será inaugurado em Sorocaba no início de 2026. Batizado de MasterChef - The TV Experience, o endereço terá cardápio assinado por Diego Sacilotto, vencedor do MasterChef Profissionais 2017.

Apesar de ser aberto oficialmente só em janeiro, o espaço terá serviço já no começo de dezembro.