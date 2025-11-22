Após a determinação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes descartou aceitar neste sábado (22) o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente.

Ele também rejeitou pedidos de visitas ao ex-presidente que tinham sido feitos nos últimos dias.