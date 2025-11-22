O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente por volta das 6h da manhã deste sábado (22), em operação da Polícia Federal, que cumpriu mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A medida não corresponde ao início do cumprimento da pena imposta pela condenação por tentativa de golpe, mas a uma ação cautelar para "garantia da ordem pública", informou o G1.

Leia mais: Por risco à vida, defesa quer Bolsonaro em prisão domiciliar

Bolsonaro foi levado à Superintendência da PF em São Paulo, onde permanecerá numa sala de Estado destinada a autoridades. Segundo apuração do G1, a decisão foi influenciada pela convocação da vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na véspera, considerada pela PF potencial risco para participantes e agentes de segurança.