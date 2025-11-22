O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente por volta das 6h da manhã deste sábado (22), em operação da Polícia Federal, que cumpriu mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A medida não corresponde ao início do cumprimento da pena imposta pela condenação por tentativa de golpe, mas a uma ação cautelar para "garantia da ordem pública", informou o G1.
Bolsonaro foi levado à Superintendência da PF em São Paulo, onde permanecerá numa sala de Estado destinada a autoridades. Segundo apuração do G1, a decisão foi influenciada pela convocação da vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na véspera, considerada pela PF potencial risco para participantes e agentes de segurança.
Na sexta-feira (21), a defesa do ex-presidente solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a substituição do regime fechado por prisão domiciliar humanitária, alegando “risco à vida" em caso de transferência ao sistema prisional. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, mas a sentença ainda está em fase de recursos.
A defesa informou que vai recorrer e reforçou o pedido de urgência para que o ex-presidente permaneça em casa enquanto o processo não é concluído.