A classificação inédita do Mirassol para a Copa Libertadores de 2026 funciona como alento para clubes de menor expressão no Brasil. A equipe do interior paulista montou um projeto coeso, com boa estrutura e contratações certeiras.

A reportagem detalha esse planejamento vitorioso que levou o Mirassol da Série D à Libertadores em cinco anos. Pensando na competição mais importante do continente, o clube planeja novos departamentos.

Contratações

O Campeonato Brasileiro de 2025 conta com SAF's de altíssimo investimento e clubes saudáveis financeiramente, como Palmeiras e Flamengo, que têm elencos milionários. Isso não assustou o Mirassol.