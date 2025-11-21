21 de novembro de 2025
ACIDENTE FATAL

VÍDEO mostra queda de caça que matou piloto em apresentação aérea

Reprodução/Dubai Media Office
O acidente aconteceu no último dia do evento aéreo.
Um piloto da Força Aérea da Índia morreu nessa quinta-feira (20) depois que seu caça Tejas caiu durante uma demonstração no Dubai Airshow, segundo autoridades locais e indianas. A aeronave, produzida pela Hindustan Aeronautics, caiu por volta das 14h no horário local, gerando uma coluna de fumaça que pôde ser vista de longe.

A Força Aérea Indiana confirmou o acidente e informou que abriu inquérito para apurar as causas. Em Dubai, o governo local e o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes afirmaram que equipes de emergência chegaram rapidamente ao local e contiveram o incêndio.

O acidente aconteceu no último dia do evento aéreo, realizado no Aeroporto Internacional Al Maktoum, que nesta edição reuniu mais de 148 mil visitantes.

*Com informações da BBC

