Um piloto da Força Aérea da Índia morreu nessa quinta-feira (20) depois que seu caça Tejas caiu durante uma demonstração no Dubai Airshow, segundo autoridades locais e indianas. A aeronave, produzida pela Hindustan Aeronautics, caiu por volta das 14h no horário local, gerando uma coluna de fumaça que pôde ser vista de longe.
A Força Aérea Indiana confirmou o acidente e informou que abriu inquérito para apurar as causas. Em Dubai, o governo local e o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes afirmaram que equipes de emergência chegaram rapidamente ao local e contiveram o incêndio.
O acidente aconteceu no último dia do evento aéreo, realizado no Aeroporto Internacional Al Maktoum, que nesta edição reuniu mais de 148 mil visitantes.
*Com informações da BBC