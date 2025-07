Passageiro morre em voo para os EUA e corpo desaparece

Tripulação iniciou desvio de trajeto, para fazer um pouso de emergência na Islândia. Contudo, o comandante decidiu seguir viagem para os EUA após a morte do passageiro ser confirmada.

Pouso foi realizado no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. Um dos aeroportos mais movimentos do mundo, o local foi escolhido por ser considerado habilitado para lidar com situações de emergência e possuir "instalações médicas adequadas", ressaltou o blog.

Na chegada a Chicago, corpo foi retirado do avião. Conforme o New York Post, a partir desse momento, a responsabilidade seria do Instituto Médico Legal da região. O órgão, porém, disse não ter registro do recebimento dos restos mortais, nem sequer sabia que um incidente do tipo tenha ocorrido na data.