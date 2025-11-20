O Corinthians se recuperou de duas derrotas seguidas, venceu o clássico contra o São Paulo por 3 a 1 com brilho da dupla Yuri-Memphis em Itaquera e alcançou, a quatro rodadas do fim do Brasileirão, o "número mágico" dos 45 pontos que salva os clubes da possibilidade de rebaixamento.

O resultado fez a equipe de Dorival Júnior saltar da 14ª para a 10ª posição na tabela. O próprio Tricolor Paulista tem a mesma pontuação, mesmo saldo e mesmo número de gols marcados, mas acumula vantagem pelo número menor de cartões vermelhos.

O time de Hernán Crespo, por outro lado, chegou ao 3º tropeço seguido no Brasileirão. O clube do Morumbis, que ocupa a 9ª colocação, vê o G7 cada vez mais longe.