O Cruzeiro passou a maior parte do tempo atrás no placar, mas não desistiu e empatou com o Juventude por 3 a 3 hoje em Caxias do Sul (RS), em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Kaio Jorge, duas vezes, e Sinisterra fizeram os gols do Cruzeiro. Marcelo Hermes e Gabriel Taliari, também duas vezes, fizeram os gols do Juventude.

Com dois gols hoje, Kaio Jorge chega a 19 gols no Brasileirão 2025. O atacante da Raposa agora se isola na artilharia, deixando De Arrascaeta, do Flamengo, com 17 gols na vice-artilharia.