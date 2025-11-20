Com a nova lei, a procuradoria-geral terá 30 dias para tornar o material público. Ficam autorizadas exceções apenas para dados ligados a investigações ainda em andamento ou informações que exponham vítimas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou nesta quinta-feira (20) a lei que obriga o Departamento de Justiça a divulgar documentos produzidos em investigações federais sobre Jeffrey Epstein, empresário acusado de exploração sexual que morreu sob custódia em 2019. A medida marca uma guinada na postura do governo, que até a semana passada resistia à liberação dos arquivos.

A mudança veio após pressão de parlamentares de ambos os partidos e de sobreviventes ligados ao caso. A resolução passou por ampla maioria na Câmara, com apenas um voto contrário, e recebeu consentimento unânime no Senado.

Os arquivos incluem entrevistas com vítimas e testemunhas, registros de comunicação interna, apreensões feitas em imóveis de Epstein e listas de voo. Alguns trechos podem ser divulgados com tarjas, especialmente aqueles que permitam identificar vítimas. Parlamentares que apoiaram o projeto afirmam temer que novas investigações possam ser usadas para justificar retenções adicionais de documentos.

Epstein, que já havia sido condenado por crimes sexuais em 2008, aguardava julgamento por tráfico sexual quando morreu numa prisão de Nova York. Sua rede de relacionamentos com figuras influentes continua no centro do interesse público, e familiares de vítimas afirmam que a divulgação integral dos arquivos pode ajudar a esclarecer responsabilidades.