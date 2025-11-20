O caminhoneiro Dener Laurito dos Santos, 52, que admitiu ter inventado um sequestro com ameaça de bomba no Rodoanel Mário Covas, em 12 de novembro, já havia sido expulso da Polícia Militar paulista quase duas décadas atrás. A exoneração, publicada no Diário Oficial em 2006, cita “atos desonrosos” e falta disciplinar grave.

Segundo apuração do SBT News, Dener serviu como soldado no 22º Batalhão da PM, na zona sul da capital. A Secretaria de Segurança Pública confirmou apenas sua saída da corporação, sem detalhar o motivo da punição. Agora, ele volta ao noticiário depois de atravessar a carreta na pista, mobilizar o esquadrão antibombas e paralisar o trânsito por cerca de cinco horas no km 44 do anel viário.