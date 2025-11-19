O caminhoneiro que mobilizou uma grande operação policial e paralisou o Rodoanel por cinco horas, no dia 12 de novembro, confessou à Polícia Civil que inventou toda a história de sequestro e explosivos, informou o G1.
Leia mais: Motorista é resgatado de carreta que parou Rodoanel por 5 horas
Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, admitiu, em depoimento nesta quarta-feira (19) na delegacia de Taboão da Serra (SP), que fabricou o artefato falso, se amarrou dentro da cabine e simulou o ataque.
Naquele dia, a via foi totalmente interditada no km 44, causando cerca de 40 km de congestionamento. A operação envolveu o Gate, helicóptero Águia, cães farejadores e equipes de emergência, até que o esquadrão antibomba constatou que não havia nehum explosivo no local.
Segundo a Polícia Civil, o motorista foi confrontado com contradições do próprio relato e com imagens de câmeras de segurança que mostram ele jogando uma pedra no caminhão, ação que teria iniciado a encenação. Ele não demonstrou emoção ao confessar.
Um motorista que trafegava próximo declarou que a carreta fechou seu veículo pouco antes de parar, mas que não presenciou nenhuma ação criminosa, reforçando a suspeita de fraude.
Dener disse ao G1 que ele e a filha estão em acompanhamento psicológico. Os exames toxicológicos ainda não ficaram prontos. O caso foi registrado como falsa comunicação de crime.
O caminhoneiro havia sido encontrado por outros motoristas, amarrado e falando frases desconexas. Por causa do relato inicial, o Rodoanel foi bloqueado nos dois sentidos até que a ameaça fosse descartada.