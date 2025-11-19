O caminhoneiro que mobilizou uma grande operação policial e paralisou o Rodoanel por cinco horas, no dia 12 de novembro, confessou à Polícia Civil que inventou toda a história de sequestro e explosivos, informou o G1.

Leia mais: Motorista é resgatado de carreta que parou Rodoanel por 5 horas

Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, admitiu, em depoimento nesta quarta-feira (19) na delegacia de Taboão da Serra (SP), que fabricou o artefato falso, se amarrou dentro da cabine e simulou o ataque.