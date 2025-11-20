O motorista Dener Laurito dos Santos, que travou o Rodoanel Mário Covas por quase cinco horas com um falso sequestro, confessou à polícia que inventou toda a história para “chamar atenção para a causa dos caminhoneiros”. A declaração foi dada após a Polícia Civil confrontá-lo com imagens que contradiziam seu relato inicial.

A investigação aponta que Dener fabricou um artefato falso, quebrou o próprio para-brisa com uma pedra encontrada no acostamento e atravessou o caminhão na pista para simular um ataque. Segundo o delegado Márcio Fruet, ele também amarrou as próprias mãos e permaneceu imóvel dentro da cabine para reforçar a farsa.