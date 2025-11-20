O motorista Dener Laurito dos Santos, que travou o Rodoanel Mário Covas por quase cinco horas com um falso sequestro, confessou à polícia que inventou toda a história para “chamar atenção para a causa dos caminhoneiros”. A declaração foi dada após a Polícia Civil confrontá-lo com imagens que contradiziam seu relato inicial.
Leia mais: Caminhoneiro confessa que forjou assalto no Rodoanel
A investigação aponta que Dener fabricou um artefato falso, quebrou o próprio para-brisa com uma pedra encontrada no acostamento e atravessou o caminhão na pista para simular um ataque. Segundo o delegado Márcio Fruet, ele também amarrou as próprias mãos e permaneceu imóvel dentro da cabine para reforçar a farsa.
Imagens do circuito de monitoramento mostram o motorista descendo do veículo para urinar instantes antes de provocar o bloqueio. Não houve abordagem criminosa, luta ou qualquer contato com supostos assaltantes.
O episódio, inicialmente tratado como sequestro, paralisou o tráfego no km 44 do Rodoanel, gerando 44 quilômetros de congestionamento e mobilizando o esquadrão antibombas.
Com a confissão, a polícia agora define a lista de crimes aos quais o motorista deverá responder, como comunicação falsa, interdição de via pública e criação de pânico ao simular um explosivo.
*Com informações da CBN