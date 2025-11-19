O Palmeiras jogou mal, empatou por 0 a 0 com o Vitória em pleno Allianz Parque, na noite de hoje, e se complicou na disputa pelo título do Brasileirão.
Thiago Couto, goleiro do Vitória, foi o nome do jogo com 9 defesas. No entanto, a equipe de Abel Ferreira sofreu para construir jogadas e facilitou a vida dos visitantes.
Com o resultado, o Alviverde foi a 69 pontos na tabela - dois atrás do Flamengo, com 71, e que ainda joga na rodada contra o Fluminense. Se o Rubro-negro vencer, vai abrir cinco pontos de vantagem na liderança.
O Vitória foi a 36 pontos, segue em 17º na zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do Santos. O Peixe recebe o Mirassol na Vila Belmiro ainda nesta quarta-feira.
O Alviverde volta a campo no sábado (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Fluminense, mais uma vez no Allianz Parque.
Já o Vitória visita o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo (23), às 18h30.
Palmeiras é inofensivo no 1º tempo
A equipe de Abel Ferreira terminou o 1º tempo sem conseguir dar um chute ao gol do Vitória. Além disso, só arriscou finalizações duas vezes - um número muito abaixo do normal, ainda mais jogando no Allianz Parque.
A dupla de ataque inicial foi formada por Bruno Rodrigues e Flaco López, e não funcionou. Bruno teve muita dificuldade para dar sequência nos lances de ataque, enquanto o argentino quase não participou do jogo.
O meio-campo do Alviverde também não se encontrou em campo e errou passes bobos na hora de construir o jogo do campo de defesa. Foi uma primeira parte muito ruim da equipe de Abel.
Palmeiras sofre para criar, e Abel apela para Gómez de atacante
Abel colocou Vitor Roque logo na volta de intervalo, após chegar da França de madrugada, e nem o Tigrinho resolveu.
Com dificuldades para criar no setor ofensivo e se limitando a cruzar bolas na área, Abel apelou e colocou Gustavo Gómez como um atacante.
Isso não ajudou e o Palmeiras não conseguiu tirar o zero do placar.
Lances importantes
Bruno Rodrigues não acha a bola, e Palmeiras perde grande chance. Aos 35, Allan fez uma grande jogada individual, entortou dois defensores do Vitória, e finalizou cruzado. A bola desviou, mas Bruno Rodrigues furou com o gol aberto. A primeira (e única), chance do Palmeiras no 1º tempo.
Thiago Couto salva o Vitória (duas vezes). Aos 4 minutos do 2º tempo, Allan brilhou em nova jogada individual, cortou para dentro e finalizou rasteiro. Thiago Couto defendeu, mas deu rebote nos pés de Veiga, que finalizou em cima do goleiro.
Thiago Couto voa no ângulo para impedir golaço de Aníbal. Aos 22, Aníbal Moreno arriscou de fora da área e a bola tinha endereço. O goleiro de Vitória voou no ângulo esquerdo e fez grande defesa.
Thiago Couto faz grande defesa. Aos 41, Flaco desviou bola cruzada na área, Facundo Torres completou, e Thiago Couto apareceu para impedir o gol palmeirense.
Thiago Couto faz um milagre. No final do jogo, Felipe Anderson arriscou de fora da área e Thiago Couto voou para nova grande defesa.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0 x 0 VITÓRIA
Data e horário: 19 de novembro, às 19h30 (de Brasília)
Competição: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro (jogo adiantado)
Local: Allianz Parque, São Paulo
Público: 39.080
Renda: R$ 2.632.317,00
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Cantalapiedra, Baralhas, Lucas Halter, Erick e William Oliveira (VIT); Andreas Pereira, Aníbal Moreno (PAL)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Micael (Felipe Anderson); Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga (Aníbal Moreno), Maurício (Facundo Torres) e Jefté (Gustavo Gómez); Bruno Rodrigues (Vitor Roque); Flaco López.. Técnico: Abel Ferreira.
VITÓRIA: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas (Ricardo Ryller), Willian Oliveira (Dudu); Aitor (Matheuzinho), Erick (Lucas Braga) e Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.