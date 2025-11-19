O Palmeiras jogou mal, empatou por 0 a 0 com o Vitória em pleno Allianz Parque, na noite de hoje, e se complicou na disputa pelo título do Brasileirão.

Thiago Couto, goleiro do Vitória, foi o nome do jogo com 9 defesas. No entanto, a equipe de Abel Ferreira sofreu para construir jogadas e facilitou a vida dos visitantes.

Com o resultado, o Alviverde foi a 69 pontos na tabela - dois atrás do Flamengo, com 71, e que ainda joga na rodada contra o Fluminense. Se o Rubro-negro vencer, vai abrir cinco pontos de vantagem na liderança.