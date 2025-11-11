Muitas seleções foram eliminadas e viram o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 chegar ao fim. Com isso, diversos craques que brilham em seus clubes atualmente assistirão ao Mundial de casa.

Europeus fora da Copa

Khvicha Kvaratskhelia e Giorgi Mamardashvili, destaques da Geórgia, estão fora da Copa. O atacante do PSG e o goleiro do Liverpool não conseguiram concretizar o sonho de levar o país à sua primeira participação na competição.

A Geórgia caiu em um grupo difícil, encerrando a campanha atrás de Espanha e Turquia. Seleção perdeu jogos cruciais e se despediu com derrota para a Bulgária por 2 a 1.