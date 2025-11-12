O motorista de uma carreta foi resgatado desmaiado após passar quase cinco horas parado dentro do veículo, que ficou atravessado no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra (SP), na manhã desta quarta-feira (12). A Polícia Militar isolou a área por suspeita de bomba na cabine, mas o artefato não tinha explosivos. O incidente bloqueou totalmente a via por quase cinco horas e causou mais de 40 km de congestionamento. As informações são do g1.

De acordo com a concessionária SPMAR, que administra o trecho, o caminhoneiro entrou em contato às 5h25 dizendo ter sido vítima de um assalto seguido de sequestro. Ele relatou que criminosos o obrigaram a manter o caminhão atravessado na pista e a não sair da cabine.

Imagens mostraram o homem imóvel, de braços cruzados, enquanto o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) se aproximava. Um policial com roupa especial antibomba se aproximou e conversou com o motorista, que tinha um fio vermelho amarrado ao corpo, supostamente ligado aos artefatos. Logo depois, o homem desceu do caminhão e desmaiou. Ele foi socorrido e levado ao hospital.