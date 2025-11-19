Um motorista morreu na manhã desta quarta-feira (19) depois que uma passarela desabou sobre o carro dele na BR-116, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A estrutura caiu depois que um caminhão-caçamba, trafegando pelo km 124, atingiu a passarela ao levantar a caçamba durante o trajeto. O impacto derrubou toda a travessia metálica sobre a pista. O condutor do carro morreu na hora.