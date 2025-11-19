Um motorista morreu na manhã desta quarta-feira (19) depois que uma passarela desabou sobre o carro dele na BR-116, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Leia mais: Carro despenca de viaduto no Rodoanel e 4 jovens morrem
A estrutura caiu depois que um caminhão-caçamba, trafegando pelo km 124, atingiu a passarela ao levantar a caçamba durante o trajeto. O impacto derrubou toda a travessia metálica sobre a pista. O condutor do carro morreu na hora.
O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Municipal de Magé. Após atendimento, ele será encaminhado à 65ª DP para prestar depoimento. A Polícia Civil já solicitou perícia no local.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia está interditada nos dois sentidos, com desvio emergencial operado pela concessionária. A Ecovias Rio Minas informou que criou uma rota lateral para liberar parcialmente o tráfego enquanto equipes trabalham na remoção da estrutura.
A Prefeitura de Magé afirmou lamentar o acidente e disse que a manutenção do trecho é de responsabilidade da concessionária, por se tratar de rodovia federal concedida.
*Com informações do G1