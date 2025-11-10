Quatro jovens morreram e uma ficou ferida após o carro em que estavam despencar de um viaduto no Rodoanel Mário Covas, em São Bernardo do Campo (SP), na noite de domingo (9). O veículo caiu de uma altura de cerca de 10 metros, atingindo a pista da Rodovia Anchieta.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o grupo voltava do litoral paulista para a Zona Leste da capital quando o motorista perdeu o controle do carro numa curva. Chovia no momento do acidente. Por pouco, outros veículos não foram atingidos; motoristas tiveram de desviar dos destroços a tempo.