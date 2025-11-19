Muitos paulistanos devem pegar a estrada rumo ao litoral ou ao interior do estado para curtir o feriado prolongado da Consciência Negra nesta quinta-feira (20). A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) é de que 18,1 milhões de veículos devem circular pelos corredores que ligam a capital, o interior e o litoral até o domingo (23).

No Sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias, a estimativa é de pouco mais de 600 mil veículos. Conforme a demanda, poderão ser implantadas operações especiais na serra, como as configurações 7x3 e 2x8, que ampliam a capacidade no sentido de maior fluxo. A concessionária reforçará equipes de inspeção, guinchos e viaturas de atendimento.