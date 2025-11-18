O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, explicou o motivo para ter dado a ordem para que Lucas Paquetá cobrasse o segundo pênalti contra a Tunísia, preterindo Estêvão, que tinha acertado o primeiro.

"Paquetá é o cobrador de pênaltis. Quando chegou o segundo pênalti, eu mudei porque pensei em tirar um pouco de pressão do Estêvão e o Paquetá geralmente cobra muito bem", explicou o italiano, na entrevista coletiva pós-jogo em Lille.

Lista quase pronta

"Faltam alguns, mas a lista está bastante completa. No dia desta terça-feira (18), faltam dois amistosos, mas faltam seis meses de jogo, tudo pode acontecer, há um calendário muito exigente, o risco é muito alto. Eu acho que a equipe e o ambiente estão no caminho correto para chegar ao máximo nível na Copa do Mundo. Eu tenho muita confiança nesta equipe, nesses jogadores, sobretudo neste ambiente. É um bom ambiente, porque os jogadores são profissionais, são patrióticos, porque eles têm muito carinho pela camiseta. Aspectos muito, muito importantes".

E agora, como será o trabalho?