A Copa do Mundo já tem 39 seleções classificadas para o torneio que será disputado em 2026, das 48 no total. Delas, cinco garantiram vaga nesta terça-feira (18).

Quem garantiu vaga hoje

A Bélgica foi mais uma a se garantir na Copa do Mundo. A seleção belga goleou Liechtenstein por 7 a 0, em casa, confirmando a liderança do Grupo J. Eles serão cabeça de chave na competição de seleções.

Escócia, Suíça, Espanha e Áustria também confirmaram um lugar na Copa do Mundo ao vencerem seus respectivos grupos nas Eliminatórias.