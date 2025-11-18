Com um pênalti perdido por Paquetá, o Brasil empatou com a Tunísia na última partida da equipe de Ancelotti em 2025. O amistoso terminou 1 a 1, no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

A seleção brasileira não teve a melhor das atuações e até começou perdendo, quando tomou o gol de Mastouri, no primeiro tempo.

Estêvão apareceu para cobrar um pênalti e evitar mais uma derrota neste ciclo de altos, baixos e reconstrução.