Paes reagiu depois que Merz afirmou que ele e jornalistas alemães ficaram “contentes” ao deixar Belém (PA), onde participaram da pré-COP30. A frase foi criticada por autoridades brasileiras, que classificaram o comentário como “preconceituoso” e “arrogante”. Paes foi o único a subir o tom a ponto de associar o chanceler ao nazismo.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), chamou o chanceler alemão, Friedrich Merz, de “filhote de Hitler” e “nazista” numa publicação no X nesta terça-feira (18). O ataque durou poucas horas: depois da forte repercussão, Paes apagou o post e divulgou nova mensagem exaltando a amizade entre Brasil e Alemanha, sem repetir os insultos.

Merz esteve no Brasil para reuniões da Cúpula de Líderes e para um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Horas depois, o clima diplomático ganhou outro capítulo quando o ministro alemão do Meio Ambiente, Carsten Schneider, fez publicação em tom oposto ao de Merz. Ele elogiou o país, afirmou estar “triste por partir” e destacou a hospitalidade brasileira e experiências vividas na Amazônia. Schneider disse ainda que gostaria de ter ficado mais tempo após a COP.

As declarações de Merz e a reação de autoridades brasileiras se deram em meio às discussões sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, ao qual a Alemanha deve anunciar contribuição oficial nos próximos dias.