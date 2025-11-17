O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), disse nesta segunda-feira (17) que o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, fez uma fala "infeliz, arrogante e preconceituosa" sobre a cidade, após passagem por Belém para a Cúpula dos Líderes que antecedeu a COP30, a conferência do clima da ONU.

Merz esteve em Belém no dia 7, fez uma reunião bilateral com o presidente Lula (PT) e prometeu que a Alemanha fará aporte ao TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre), iniciativa do Brasil para remunerar a preservação de florestas tropicais, como a amazônia. O primeiro-ministro, porém, não disse o valor que seu país pretende aportar no fundo.

De volta à Alemanha, em discurso no Congresso Alemão do Comércio, a autoridade do país comparou a nação com o Brasil.