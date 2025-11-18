A torcedora gritou frases como "vão embora de jegue", "olha a tua cor", "pobre aqui não fica" e "gastou o salário para vir". As declarações foram em direção à torcida do Remo presente na Ressacada.

Uma torcedora do Avaí cometeu racismo e xenofobia durante a partida contra o Remo, do Pará, no último sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela Série B do Brasileiro.

Um homem parece repreender a mulher, mas ela não se intimidou e seguiu com as agressões. O torcedor, que estava ao lado, vestindo uma camisa amarela, não insistiu.

Em nota, o Avaí repudiou o episódio e se comprometeu a identificar e suspender o acesso da torcedora a eventos do clube. O clube afirmou que "não se exime de sua responsabilidade social. Reafirmamos nosso compromisso de promover ações e campanhas educativas para combater o racismo e todas as formas de discriminação".

O Avaí Futebol Clube reitera seu posicionamento de repúdio inequívoco e total à conduta racista e xenófoba manifestada por uma torcedora durante a partida entre Avaí x Remo. [...] Tão logo tivemos ciência do ocorrido, iniciamos o processo de identificação da pessoa responsável. Estamos em total colaboração com as autoridades competentes para que as investigações sejam concluídas e as sanções legais, aplicadas. Avaí, em nota oficial