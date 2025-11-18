18 de novembro de 2025
'Dexter de Goiânia' mata idoso e ataca filha com cutelo

Em depoimento, o autor do crime, que foi preso, disse acreditar que estava “punindo” o idoso por suposto crime do qual ele ouviu falar.
Um rapaz de 18 anos invadiu uma casa e atacou com cutelo comprado pela internet um idoso de 69 anos e a filha dele, de 19, em Goiânia (GO), na segunda-feira (17). O jovem, que se diz esquizofrênico e usuário de remédios controlados, contou à polícia que se inspirou na série Dexter para cometer o crime.

Leia mais: Ciência descobre por que pessoas com esquizofrenia 'ouvem vozes'

Segundo a Polícia Civil, o idoso morreu ainda no local depois de ter sido golpeado diversas vezes. A filha dele, também atingida, foi socorrida em estado grave. Em depoimento, o autor do crime, que foi preso, disse acreditar que estava “punindo” o homem pelo suposto crime cometido contra uma criança - algo que ele escutou de outras pessoas e que não foi confirmado pela polícia.

Após o ataque, o rapaz deixou o imóvel caminhando, queimou as roupas usadas numa fornalha e abandonou a arma num terreno baldio. A PM informou que ele demonstrou frieza e falta de empatia durante a prisão. O preso não tinha antecedentes criminais.

*Com informações da CNN Brasil

