Um rapaz de 18 anos invadiu uma casa e atacou com cutelo comprado pela internet um idoso de 69 anos e a filha dele, de 19, em Goiânia (GO), na segunda-feira (17). O jovem, que se diz esquizofrênico e usuário de remédios controlados, contou à polícia que se inspirou na série Dexter para cometer o crime.

Leia mais: Ciência descobre por que pessoas com esquizofrenia 'ouvem vozes'

Segundo a Polícia Civil, o idoso morreu ainda no local depois de ter sido golpeado diversas vezes. A filha dele, também atingida, foi socorrida em estado grave. Em depoimento, o autor do crime, que foi preso, disse acreditar que estava “punindo” o homem pelo suposto crime cometido contra uma criança - algo que ele escutou de outras pessoas e que não foi confirmado pela polícia.