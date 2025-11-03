Um novo estudo da Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW Sydney), na Austrália, trouxe a explicação mais sólida até agora sobre o motivo de algumas pessoas com esquizofrenia ouvirem vozes. Segundo os pesquisadores, o fenômeno pode acontecer porque o cérebro dessas pessoas tem dificuldade de reconhecer a própria “voz interior”, isto é, a consciência,aquele pensamento silencioso que todos têm na cabeça.

As descobertas foram publicadas na revista científica Schizophrenia Bulletin e podem ajudar a identificar sinais biológicos da doença, algo que ainda não existe. Atualmente, não há exames de sangue, de imagem ou testes laboratoriais capazes de detectar a esquizofrenia de especificamente.