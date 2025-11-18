18 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Médica mata ex-marido a tiros em frente a unidade de saúde

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais via SBT News
Horas depois do crime, a autora foi localizada em Maceió com a arma usada nos disparos.
A médica Nádia Thamyres foi presa após matar o ex-marido, também médico, em Arapiraca, no interior de Alagoas. Alan Carlos de Lima Cavalcante, de 42 anos, foi baleado dentro do carro nesse domingo (16) em frente a uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do município.

Leia mais: Por ciúmes, mulher mata marido queimado na frente da filha

Horas depois do crime, a autora foi localizada em Maceió com a arma usada nos disparos e detida pela polícia. Ela afirmou que atirou por medo, alegando que vivia sob ameaças e tinha medida protetiva contra o ex-marido. Os dois foram casados por 22 anos.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que analisa imagens de câmeras de segurança para esclarecer a dinâmica do assassinato. A defesa de Nádia sustenta que a relação era abusiva e diz que ela já havia denunciado Alan por abuso de vulnerável contra a filha do casal.

Após o crime, a médica fugiu temendo ser atacada, mas foi interceptada por equipes da ROTAM na chegada à capital.

*Com informações do SBT News

