A médica Nádia Thamyres foi presa após matar o ex-marido, também médico, em Arapiraca, no interior de Alagoas. Alan Carlos de Lima Cavalcante, de 42 anos, foi baleado dentro do carro nesse domingo (16) em frente a uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do município.

Horas depois do crime, a autora foi localizada em Maceió com a arma usada nos disparos e detida pela polícia. Ela afirmou que atirou por medo, alegando que vivia sob ameaças e tinha medida protetiva contra o ex-marido. Os dois foram casados por 22 anos.