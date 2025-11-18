Um casal de Jundiaí (SP) que "viralizou" ao relatar que passou apenas seis horas na fila de adoção foi preso em flagrante por maus-tratos contra os três filhos adotivos. Eles foram detidos após um dos meninos, de 10 anos, ser visto na escola com lesões graves e dificuldade para andar.
A conselheira tutelar responsável foi acionada pela escola e encontrou o menino machucado, com hematomas na mão e na lombar. Segundo o boletim de ocorrência, ele relatou que era agredido diariamente pela mãe com raquete e submetido a castigos físicos, como permanecer à noite trancado em um escritório, apenas de roupa íntima, sem comida e sem poder dormir.
O menino também afirmou que o pai sabia e participava das agressões. Os dois irmãos, um de oito e a menina de quatro anos, confirmaram as violências. Todos foram retirados do convívio familiar e levados ao acolhimento institucional após atendimento médico, que identificou múltiplas fraturas na vítima.
Prisão e histórico da adoção
Mayara Coraci, 36, enfermeira, e Erik Coraci, 42, engenheiro, foram levados ao 1º Distrito Policial, onde tiveram a prisão formalizada. Eles ficaram conhecidos após viralizar nas redes ao relatarem que, no mesmo dia em que foram considerados aptos pela Justiça, receberam a ligação informando que três crianças haviam sido selecionadas para adoção.
As crianças foram oficialmente adotadas em novembro de 2024, menos de um ano após o início do processo, que envolveu cursos e entrevistas técnico-psicológicas. Agora, o casal permanece em silêncio e à disposição da Justiça. A defesa informou que não vai se manifestar.
*Com informações do Metrópoles