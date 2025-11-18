Um casal de Jundiaí (SP) que "viralizou" ao relatar que passou apenas seis horas na fila de adoção foi preso em flagrante por maus-tratos contra os três filhos adotivos. Eles foram detidos após um dos meninos, de 10 anos, ser visto na escola com lesões graves e dificuldade para andar.

A conselheira tutelar responsável foi acionada pela escola e encontrou o menino machucado, com hematomas na mão e na lombar. Segundo o boletim de ocorrência, ele relatou que era agredido diariamente pela mãe com raquete e submetido a castigos físicos, como permanecer à noite trancado em um escritório, apenas de roupa íntima, sem comida e sem poder dormir.