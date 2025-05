Adoção de adolescentes transforma vidas e forma novas famílias

Em 2025, até o momento a Vara da Infância e Juventude de Jundiaí registrou sete adoções foram concretizadas, sendo cinco também por entrega voluntária e duas de crianças com 8 e 11 anos. Já em 2024, foram 14 adoções. Do total, oito foram de bebês entregues por meio do programa de entrega legal, quando a gestante opta voluntariamente por encaminhar o filho à adoção logo após o parto.

Entre os casos marcantes do último ano estão dois grupos de irmãos — um com três crianças de 3 a 8 anos e outro com dois, de 2 e 5 anos — adotados por famílias que aceitaram o desafio de manter os vínculos fraternos. Também foi acolhida uma criança de 7 anos que agora vive em família.

Mesmo com o avanço, a realidade da adoção ainda revela um grande desencontro entre o perfil das crianças disponíveis e as preferências da maioria dos pretendentes por conta da idade.