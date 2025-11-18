A Polícia Federal prendeu na segunda-feira (17) o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele tentava embarcar em um avião particular rumo a Malta horas depois do anúncio de venda do banco ao grupo Fictor. Para a PF, tratava-se de uma tentativa de fuga.

Vorcaro é alvo da operação Compliance Zero, que investiga a suposta venda de títulos de crédito falsos por instituições do sistema financeiro. Após a prisão, foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. A defesa não foi localizada.

Venda do Master e liquidação pelo Banco Central

Na manhã desta terça-feira (18), o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e bloqueou os bens dos controladores e ex-administradores. A medida interrompe automaticamente qualquer negociação em andamento, incluindo a venda anunciada à Fictor, que previa aporte de R$ 3 bilhões e participação de investidores dos Emirados Árabes Unidos.

Como foi a captura