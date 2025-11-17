O fim de semana de Série B apimentou de vez as duas pontas da tabela antes da última rodada do torneio, marcada para a tarde de domingo - apenas Vila Nova x Volta Redonda, que não muda cenários relevantes, foi antecipado pela CBF.

O Coritiba garantiu o acesso antecipado e voltará a disputar a 1ª divisão depois de duas temporadas. O Coxa, no entanto, desperdiçou a chance de tornar-se campeão da Série B ao empatar, em um Couto Pereira lotado, contra o Athletic - uma vitória bastava aos comandados de Mozart.

O Athletico viveu um domingo maluco em Araraquara. O time paranaense perdia para a Ferroviária em uma falha bizarra de Santos, mas virou o jogo nos minutos finais e, além de se recolocar na vice-liderança antes da rodada final, é o único que pode tirar o título do principal rival.