Série B pega fogo antes da rodada final; veja cenários de G4 e Z4
O fim de semana de Série B apimentou de vez as duas pontas da tabela antes da última rodada do torneio, marcada para a tarde de domingo - apenas Vila Nova x Volta Redonda, que não muda cenários relevantes, foi antecipado pela CBF.
O Coritiba garantiu o acesso antecipado e voltará a disputar a 1ª divisão depois de duas temporadas. O Coxa, no entanto, desperdiçou a chance de tornar-se campeão da Série B ao empatar, em um Couto Pereira lotado, contra o Athletic - uma vitória bastava aos comandados de Mozart.
O Athletico viveu um domingo maluco em Araraquara. O time paranaense perdia para a Ferroviária em uma falha bizarra de Santos, mas virou o jogo nos minutos finais e, além de se recolocar na vice-liderança antes da rodada final, é o único que pode tirar o título do principal rival.
A rodada também foi boa para Criciúma e Goiás, que fecham o G4. O primeiro fez a lição de casa diante do Botafogo-SP, enquanto o segundo venceu uma "batalha" contra o Novorizontino, tirando qualquer chance de os paulistas subirem.
A Chapecoense e o Remo vacilaram. Os catarinenses só empataram com o rebaixado Volta Redonda, e os paraenses perderam para o Avaí em Florianópolis. Resultado? Ambos deixaram a zona de acesso.
Por fim, o Novorizontino bateu na trave pelo 3º ano consecutivo. A derrota em Goiânia fez a equipe do interior de São Paulo estacionar nos 57 pontos e zerar as chances de atuar na 1ª divisão do ano que vem. O CRB, que tinha menos de 1% de chance, também está fora da disputa.
O que cada um precisa fazer para subir?
- Athletico (vs América-MG)- vencer ou empatar- se perder, precisa de ao menos um empate/derrota de Criciúma, Goiás ou Chapecoense
- Criciúma (vs Cuiabá)- vencer- se empatar ou perder, precisa de empate/derrota da Chapecoense
- Goiás (vs Remo)- vencer- se empatar, precisa de empate/derrota da Chapecoense- se perder, não sobe
- Chapecoense (vs Atlético-GO)- vencer e torcer por tropeços de Athletico, Criciúma ou Goiás (no caso do Athletico, só derrota interessaria)- se empatar ou perder, não sobe
- Remo (vs Goiás)- vencer e torcer por derrota/empate da Chapecoense ou derrota do Criciúma- se empatar ou perder, não sobe
Lá embaixo, todos vacilaram
Athletic, Botafogo-SP e Ferroviária não venceram seus jogos da penúltima rodada - o trio tropeçou diante de Coritiba, Criciúma e Athletico, respectivamente.
Os mineiros, no entanto, ficaram no lucro, já que empataram no Couto Pereira e ultrapassaram a equipe de Ribeirão Preto. Enquanto isso, a Ferroviária tomou a virada do Athletico e se manteve no Z4.
Dos três, dois ficarão na Série B, enquanto um vai se juntar a Amazonas, Volta Redonda e Paysandu na 3ª divisão de 2026.
O que cada um precisa fazer para não cair?
- Athletic (vs Paysandu)- vencer- se empatar, precisa de derrota/empate de Ferroviária ou Botafogo- se perder, precisa de derrota/empate da Ferroviária ou derrota do Botafogo
- Botafogo-SP (vs Avaí)- vencer- se empatar, precisa de derrota/empate da Ferroviária ou derrota do Athletic- se perder, precisa de derrota/empate da Ferroviária
- Ferroviária (vs Operário-PR)- vencer e torcer para empate/derrota de Botafogo-SP ou Athletic- se empatar ou perder, é rebaixado
A briga pelo acesso
1 - Coritiba: 65 pontos (18 vitórias, saldo +15)
2 - Athletico: 62 pontos (18 vitórias, saldo +9)
3 - Criciúma: 61 pontos (17 vitórias, saldo +15)
4 - Goiás: 61 pontos (17 vitórias, saldo +7)
5 - Chapecoense: 59 pontos (17 vitórias, saldo +16)
6 - Remo: 59 pontos (15 vitórias, saldo +10)
A luta contra a queda
15 - Athletic: 41 pontos (11 vitórias)
16 - Botafogo-SP: 41 pontos (10 vitórias)
17 - Ferroviária: 40 pontos (8 vitórias)
Os jogos da última rodada
- 19/11, 19h30 - Vila Nova x Volta Redonda
- 23/11, 16h30 - Athletico x América-MG
- 23/11, 16h30 - Cuiabá x Criciúma
- 23/11, 16h30 - Remo x Goiás
- 23/11, 16h30 - Chapecoense x Atlético-GO
- 23/11, 16h30 - Operário-PR x Ferroviária
- 23/11, 16h30 - Amazonas x Coritiba
- 23/11, 16h30 - Athletic x Paysandu
- 23/11, 16h30 - Novorizontino x CRB
- 23/11, 16h30 - Botafogo-SP x Avaí