A NR Sports, empresa de Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, adquiriu a marca de Pelé e deve oficializar o anúncio na próxima quarta-feira (19), data que marca o aniversário do milésimo gol do Rei.

A reportagem apurou que o negócio foi fechado por US$ 18 milhões (cerca de R$ 95 milhões na cotação atual). O valor, porém, não é confirmado oficialmente.

A negociação avançou porque a marca de Pelé vinha sendo pouco explorada desde sua morte, em 29 de dezembro de 2022. A antiga detentora dos direitos, a empresa americana Sport 10, baseava quase toda a estratégia em aparições do próprio ídolo em eventos.