NBB domina convocação da seleção para jogos das eliminatórias
A seleção brasileira de basquete foi convocada nesta segunda (17) para dois confrontos contra o Chile nos dias 27 e 30 de novembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2027, no Catar. O destaque ficou para mais da metade dos jogadores estarem no NBB.
O primeiro jogo será no Chile, na cidade de Valdivia e o segundo será no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo, às 19h10. Os jogos são válidos pelo grupo C das eliminatórias.
- 13 jogadores foram convocados e o Franca foi o clube com mais jogadores chamados: Georginho, Zú Junior e Lucas Dias
- Líder do campeonato, o Flamengo cederá dois jogadores: Alexey e Gui Deodato
- Minas, Pinheiros e Brasília também tiveram jogadores convocados.
O time mineiro teve chamado Wini Braga, enquanto o Pinheiros terá Pedro Pastre no elenco nacional. Brunão, destaque do Brasília no confronto que tirou a invencibilidade do Minas, também estará na seleção. Ele e Zú Junior estiveram na seleção campeã da Universíade.
Dois nomes que estavam recentemente no NBB, Nathan Mariano - campeão pelo Franca -e Mathias Alessanco- fez um jogo pelo Pinheiros nesta temporada - , também estão presentes na lista. Fecham a convocação: Caio Pacheco, Reynan dos Santos e Léo Meindl.
Convocação
Alexey Borges - Flamengo
Caio Pacheco - Basket Coruña-ESP
Georginho - Sesi/Franca
Reynan dos Santos - Capitanes-MEX
Gui Deodato - Flamengo
Léo Meindl - Burgos-ESP
Pedro Pastre - Pinheiros
Zu Júnior - Sesi/Franca
Lucas Dias - Sesi/Franca
Nathan Mariano - Valley Suns-EUA
Brunão Cardoso - Caixa Brasília
Mathias Vasquez - OTE-EUA
Wini Braga - KTO Minas
Comissão Técnica
Treinador: Aco Petrovic
Assistente Técnico: Demétrius Ferracciú
Assistente Técnico: Leo Costa
Assistente Técnico: Helinho Garcia
Preparador Físico: Bruno Nicolaci
Médico: Carlos Andreoli
Nutricionista: Denise Silva
Fisioterapeuta: Rafael Plein
Fisioterapeuta: Gabriel Peixoto
Apoio Técnico/Massoterapeuta: PH Silva
Líder Operacional: Fernando Marques
Gerente de Comunicação: Thierry Gozzer
Assistente Administrativo: Gustavo Freitas
Duelos da primeira fase
27/11/2025 - Chile x Brasil
30/11/2025 - Brasil x Chile
27/02/2026 - Brasil x Venezuela
02/03/2026 - Brasil x Colômbia
02/07/2026 - Venezuela x Brasil
05/07/2026 - Colômbia x Brasil