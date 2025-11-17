João Fonseca terminou a temporada na 24ª colocação do ranking mundial da ATP e confirmou uma ascensão meteórica no tênis mundial.

O brasileiro de 19 anos subiu mais de 700 posições em um intervalo de aproximadamente 2 anos. Esta foi a primeira temporada completa de Fonseca no tênis profissional.

O carioca terminou 2023 como o número 727 do ranking da ATP, subiu quase 600 posições até o fim de 2024. João Fonseca encerrou o último ano como 145º do ranking mundial.