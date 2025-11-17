O Flamengo já sabe quando Pedro deve retornar aos gramados. O atacante tem tudo para reforçar a equipe comandada por Filipe Luís neste sábado (22), em duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro.

Lesionado há quase um mês, Pedro já entrou na fase final da recuperação. Na última semana, ele trocou a tipoia que ia até o cotovelo e limitava os movimentos por uma mais flexível. Ela deve ser utilizada quando ele retornar aos gramados.

Vale destacar que o acessório passará por inspeção da equipe de arbitragem em todas as partidas.